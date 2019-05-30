Japonlar neden bıçaklı saldırı kurbanları anısına şekerleme ve içecek bırakıyor?
Japonya'daki bıçaklı saldırının gerçekleştiği okulun önünde kurbanların anısına bırakılan çiçek ve mesaj notlarının yanı sıra onlarca soda, içecek ve şekerlemelerin bulunması dikkat çekiyor. Japonların bu geleneği ne ifade ediyor? Nereden geliyor?
Japonya'da halk Kawasaki kentindeki ilkokul çocuklarını hedef alan bıçaklı saldırıda ölen kurbanların yasını tutuyor.
Saldırının gerçekleştiği okulun önünde aralarında 11 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu kurbanların anısına bırakılan çiçek ve mesajların yanı sıra onlarca soda, meyve suları ve şekerlemelerin bulunması dikkat çekiyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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