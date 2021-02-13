Son dakika haberi! Jandarmanın itfaiye merdiveniyle balkondan girdiği evde kumar oynayanlar suçüstü yakalandı

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Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 31 kişiye 145 bin 880 lira para cezası uygulandı.