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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Samsun'da jandarma ekipleri bir kişiyi 456 gram kubar esrar ve 14 kök kenevir bitkisi ile yakalayarak gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri bir kişiyi 456 gram kubar esrar ve 14 kök kenevir bitkisi ile yakalayarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Boyacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ekipleri istihbarı faaliyetler doğrultusunda 52 yaşındaki A.A.'nın kenevir bitkisi yetiştirip uyuşturucu imal edip ticareti yaptığı bilgisini aldı. KOM Şube Müdürlüğü ve JASAT timleri A.A.'nin evine ve eklentileri ile bahçesine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 456 gram kubar esrar ve 15 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili A.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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