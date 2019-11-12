Jandarma ortaokula Yaya Trafik Eğitim Parkuru yaptı
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Jandarma ortaokula Yaya Trafik Eğitim Parkuru yaptı

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca Çarşamba ilçesindeki Mithat Yılmaz Ortaokuluna Yaya Trafik Eğitim Parkuru yapıldı.

12.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:46
Jandarma ortaokula Yaya Trafik Eğitim Parkuru yaptı

İl Komutanlığınca ilçesindeki Mithat Yılmaz Ortaokuluna Yaya Trafik Eğitim Parkuru yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla trafik timleri, Mithat Yılmaz Ortaokulu bahçesinde Yaya Trafik Eğitim Parkuru kurdu.

Timler, öğrenci ve öğretmenlere yaya güvenliği, bisiklet kullanımı, engelli yolu, yaya ve okul geçitlerinde nasıl hareket edileceğine dair parkurda uygulamalı eğitim verdi.

Eğitim esnasında jandarmanın görev ve sorumlulukları konusunda öğrenci ve idarecilere

bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA
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