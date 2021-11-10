Jandarma ekipleri motosiklet sürücüleri ve öğrencilere trafik eğitimi verdi

ANTALYA (AA) - Kaş ilçesinde jandarma ekiplerince trafik kazalarını, meydana gelen ölüm ve yaralamaları azaltmak amacıyla öğrencilere ve motosiklet sürücülerine eğitim verildi.

Cumhurbaşkanlığı Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında düzenlenen eğitim, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Kaş İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirildi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın da katıldığı eğitimde, jandarma timleri tarafından Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan Hilmi Toksoy İlk ve Ortaokulunda 600 öğrenciye trafik dedektifleri eğitimi verildi.

Eğitimde temel trafik kuralları, okul servis araçlarında hareket tarzı, emniyet kemeri, kask, yaya ve okul geçidi konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Diğer yandan, jandarma motorize trafik timleri sivil motosiklet kullanıcılarına da motosiklet güvenli sürüş eğitimi gerçekleştirdi.

Vali Yazıcı, eğitimi başarıyla tamamlayan 300 motosiklet sürücüsüne kask, öğrencilere ise trafik dedektifi kartlarını teslim etti.

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