Jandarma ekipleri motosiklet sürücüleri ve öğrencilere trafik eğitimi verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma ekipleri motosiklet sürücüleri ve öğrencilere trafik eğitimi verdi

AA / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel
Jandarma ekipleri motosiklet sürücüleri ve öğrencilere trafik eğitimi verdi

Kaş ilçesinde jandarma ekiplerince trafik kazalarını, meydana gelen ölüm ve yaralamaları azaltmak amacıyla öğrencilere ve motosiklet sürücülerine eğitim verildi.

ANTALYA (AA) - Kaş ilçesinde jandarma ekiplerince trafik kazalarını, meydana gelen ölüm ve yaralamaları azaltmak amacıyla öğrencilere ve motosiklet sürücülerine eğitim verildi.

Cumhurbaşkanlığı Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında düzenlenen eğitim, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Kaş İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirildi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın da katıldığı eğitimde, jandarma timleri tarafından Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan Hilmi Toksoy İlk ve Ortaokulunda 600 öğrenciye trafik dedektifleri eğitimi verildi.

Eğitimde temel trafik kuralları, okul servis araçlarında hareket tarzı, emniyet kemeri, kask, yaya ve okul geçidi konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Diğer yandan, jandarma motorize trafik timleri sivil motosiklet kullanıcılarına da motosiklet güvenli sürüş eğitimi gerçekleştirdi.

Vali Yazıcı, eğitimi başarıyla tamamlayan 300 motosiklet sürücüsüne kask, öğrencilere ise trafik dedektifi kartlarını teslim etti.

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri
10 Kasım'da tüyleri diken diken eden tesadüf: Saat tam 9'u 5 geçe deprem meydana geldi, koordinatı ise 1938

10 Kasım'da tüyleri diken diken eden tesadüf: Saat tam 9'u 5 geçe deprem meydana geldi, koordinatı ise 1938

 Antalya'da tedirgin eden görüntü! Bilinmeyen cisim, gökyüzünden ateş saçarak düştü

Antalya'da tedirgin eden görüntü! Bilinmeyen cisim, gökyüzünden ateş saçarak düştü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title