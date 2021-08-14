Son dakika! Jandarma'dan kaçak akaryakıt operasyonu
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Son dakika! Jandarma'dan kaçak akaryakıt operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Jandarma'dan kaçak akaryakıt operasyonu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonunda 175 bin litre kaçak yakıt ele geçirildi.

Jandarma'dan kaçak akaryakıt operasyonu

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonunda 175 bin litre kaçak yakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs haklarında ise adli işlem başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize sanayi bölgeleri ile oto tamirhanelerinden topladıkları atık yağları, kurmuş oldukları elektronik sistemlerle belirli işlemlerden geçirdikten sonra piyasada 10 numara yağ olarak bilinen akaryakıta çevirerek, lojistik işleri yapan tır ve otobüs garajlarına satarak haksız kazanç elde eden ve isimli şüphelileri, Gebze'de bulunan 2 tane depo ile Esenyurt'ta seyir halinde olan 1 tıra eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 175 bin litre kaçak yakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Son dakika! Jandarma'dan kaçak akaryakıt operasyonu
Son dakika! Jandarma'dan kaçak akaryakıt operasyonu
Son dakika! Jandarma'dan kaçak akaryakıt operasyonu
Son dakika! Jandarma'dan kaçak akaryakıt operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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