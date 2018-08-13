Jandarma 86 Kök Hint Keneviri Ele Geçirdi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Esenli köyünde 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 86 kök hint keneviri ve 200 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenli köyünde 3 şüphelinin evlerine düzenledikleri operasyonlarda 200 gram esrar, evlerin eklentilerinde ve bahçelerinde 86 kök hint keneviri ele geçirdi.

Olayla ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - YOZGAT