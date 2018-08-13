Jandarma 86 Kök Hint Keneviri Ele Geçirdi

Jandarma 86 Kök Hint Keneviri Ele Geçirdi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Esenli köyünde 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 86 kök hint keneviri ve 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarma 86 Kök Hint Keneviri Ele Geçirdi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Esenli köyünde 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 86 kök hint keneviri ve 200 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenli köyünde 3 şüphelinin evlerine düzenledikleri operasyonlarda 200 gram esrar, evlerin eklentilerinde ve bahçelerinde 86 kök hint keneviri ele geçirdi.

Olayla ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - YOZGAT

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et