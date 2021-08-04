İznik Ultra Maratonunun başlamasına sayılı saatler kala heyecan dorukta

Türkiye'nin en çok ilgi gören, en büyük patika yarışı "İznik Ultra"da geri sayım başladı. Pandemi dolayısıyla bu yıl 6-8 Ağustos tarihlerinde 9. kez düzenlenecek yarışa 1000'e yakın sporcu katılacak.

Sporcular, 160, 90, 55,35,25 ve 13km'lik doğal parkurları aşarak maceralı bir yarış yaşayacak. Etkinlik 5km'lik İznik Unesco Koşusu ve Çocuk Koşusu ile son bulacak.

Macera Akademisi tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesi'nin desteğiyle tam bir koşu festivali olmaya hazırlanan İznik Ultra Maratonu birçok özel sektör işbirliği ile düzenleniyor. İlk kez 2012'de 87 yarışmacıyla düzenlenen İznik Ultra, katılım açısından son beş yılda 10 kat büyüdü. Her yıl katılımın arttığı yarışlar Türkiye'deki patika ve ultra koşuların standardını belirliyor. Ayrıca bu yıl ki yarışlara 1000'in üzerinde katılım olması bekleniyor.

TARİH VE DOĞANIN İÇERİSİNDE EŞSİZ BİR MARATON

Türkiye'nin en büyük maraton yarışı olan İznik Ultra Maratonunun başlamasına sayılı saatler kala İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta açıklamada bulundu. Başkan Usta "Ülkemizin en önemli etkinlikleri arasında yer alan İznik Ultra Maratonu bu yıl ulusal ve uluslar arası düzeyde 1000'den fazla sporcuya ev sahipliği yapacak. Sporcular, 160, 90, 55,35,25 ve 13km'lik İznik'in muhteşem doğal parkurlarını aşarak maceralı bir yarış yaşayacak. Ayrıca tarihi eserlerin arasından yarışmacılar 5 km'lik İznik Unesco Koşusu ile muhteşem atmosferde koşma şansı yakalayacak. Ben bu vesile ile herkesi bu heyecanı, bu coşkuyu yaşamaya davet ediyorum " dedi.

Pandemi sonrası ilk kez gerçekleşecek olan İznik Ultra Maratonunda Covid-19 önlemleri alınmış durumda. Ayrıca ülkemiz genelinde etkili olan yangınlar sebebiyle parkurlarda güncellemeye gidilerek orman içerisinden geçen parkurlar değiştirildi.

Kaynak: Bültenler