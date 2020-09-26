İzmit'te iki komşu aile, park yeri nedeniyle birbirine girdi
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İzmit'te iki komşu aile, park yeri nedeniyle birbirine girdi

26.09.2020 19:52 | Son Güncelleme: 26.09.2020 19:56
İzmit'te iki komşu aile, park yeri nedeniyle birbirine girdi

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, iki komşu aile arasında park yeri tartışması nedeniyle kavga çıktı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, iki komşu aile arasında park yeri tartışması nedeniyle kavga çıktı. İki aileden kavgaya karışan 7 kişi darp raporu almak üzere hastaneye başvurdu.

Olay, saat 18.30 sularında İzmit Alikahya Bağlar Sokak üzerinde meydana geldi. Komşu iki aile arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kavgaya karışan aile üyelerini ayırdı. Her iki aile de birbirinden şikayetçi oldu. Kavgaya karışan iki aileden 7 kişi darp raporu almak için hastaneye başvurdu.

 


İzmit'te iki komşu aile, park yeri nedeniyle birbirine girdi
İzmit'te iki komşu aile, park yeri nedeniyle birbirine girdi
İzmit'te iki komşu aile, park yeri nedeniyle birbirine girdi
İzmit'te iki komşu aile, park yeri nedeniyle birbirine girdi
İzmit'te iki komşu aile, park yeri nedeniyle birbirine girdi
İzmit'te iki komşu aile, park yeri nedeniyle birbirine girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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