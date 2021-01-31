İzmit parklarına meyve fidanı dikiliyor
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İzmit parklarına meyve fidanı dikiliyor

31.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:48
İzmit parklarına meyve fidanı dikiliyor

İzmit Belediyesi, "yenilebilir peyzaj" çalışmaları kapsamında parklara, gıda özelliği yüksek meyve fidanı ekimi gerçekleştiriyor.

İzmit Belediyesi, "yenilebilir peyzaj" çalışmaları kapsamında parklara, gıda özelliği yüksek meyve fidanı ekimi gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların oyun oynarken dalından meyve yiyebilmeleri için parklara elma, armut, vişne, kiraz ve kestane gibi gıda değeri yüksek fidanlar dikiyor.

Tepeköy Mahallesinde Yeşeren Parkı'na diktiği 7 fidanla çalışmaların başlatıldığı aktarılan açıklamada, ziraat mühendisi Elif Topçu'nun şu görüşlerine yer verildi:

"İzmit Belediyesi olarak, üreten belediye vizyonuyla kendi kaynaklarımızı kullanıp hem tasarruf ediyor hem de dışarıya bağımlılığımızı azaltıyoruz. Meyve fidanlarımızı parklarımıza dikerek yenilebilir peyzaj çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Parklara diktiğimiz meyve fidanlarımızda elma, armut, vişne, kiraz, kestane gibi türleri kullanıyoruz. Buradaki amacımız, çocukların parklarda oynarken meyveleri dalından kopararak yemeleri ve ebeveynlerin de çocuklarına meyveleri tanıtmaları."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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