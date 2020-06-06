İzmirliler hafta sonu plajları doldurdu İZMİR'de koronavirüs salgını nedeniyle büyükşehirlerde 10 Nisan'dan beri uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından, bugün vatandaşlar, plajları doldurdu.

İZMİR'de koronavirüs salgını nedeniyle büyükşehirlerde 10 Nisan'dan beri uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından, bugün vatandaşlar, plajları doldurdu.

İzmir'de koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlar hafta sonu plajları doldurdu. Vatandaşlar, denize girip, güneşlendi. İzmir'in turizmiyle ünlü Çeşme ilçesindeki Ilıca Plajı'na gelen vatandaşlar, şemsiyelerini kurup denize girdi, çocuklarıyla oyunlar oynadı. Çeşme Belediyesi'nin sosyal mesafenin sağlanması için Ilıca Plajı'na kazık ve ip kullanarak yaptığı izolasyon locaları ise boş kaldı.

'KISITLAMANIN İPTALİ İYİ OLDU'Kuzenleriyle birlikte denize gelen Osman Ekşi, "Uzunca bir süredir evde kendimizi karantinaya almıştık ve zorunlu hallerde dışarı çıkıyorduk. Çok bunaldık ve buraya gelmek istedik. Burada gönlümüzce vakit geçirip stres atıyoruz. Oldukça yorulmuştuk, burası hepimize iyi geldi" dedi.

İstanbul'daki özel bir hastanede çalışan sağlıkçı Zikri Özer ise, sürecin sağlık çalışanları olarak kendilerini çok yıprattığını belirterek, "İstanbul'dan geldik ve 3 gündür buradayız. Oldukça eğlendik ve kendimizi boşalttık" dedi.

Kaynak: DHA