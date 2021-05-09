İZMİR TARIM MÜDÜRÜ ÖZEN'DEN SÜRPRİZ ANNELER GÜNÜ ZİYARETİ
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İZMİR TARIM MÜDÜRÜ ÖZEN'DEN SÜRPRİZ ANNELER GÜNÜ ZİYARETİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Bornova ilçesine bağlı Karaçam mahallesinde yaşayan bir çocuk annesi Fatma Demirtaş'ı ve beş çocuk annesi Gülsüm Doğrugil'i Bornova Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Akarca ve Kızılay Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut ile ziyaret edip, Anneler...

İZMİR Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Bornova ilçesine bağlı Karaçam mahallesinde yaşayan bir çocuk annesi Fatma Demirtaş'ı ve beş çocuk annesi Gülsüm Doğrugil'i Bornova Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Akarca ve Kızılay Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut ile ziyaret edip, Anneler Günü'nü kutladı. Özen, Bugün annelerimize değerli olduklarını hissettirebileceğimiz bir fırsat günü. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun dedi.

İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen, Bornova İlçe Tarım Müdürü Mustafa Akarca ve Kızılay Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut, Bornova Karaçam mahallesinde yaşayan Fatma Demirtaş (62) ve Gülsüm Doğrugil'i (104) ziyaret edip, Anneler Günü'nü kutladı. Kızılay Bornova Şube yetkilileri tarafından erzak yardımı yapılan Kurkut ve Demirtaş'a çiçek takdim edilip, çikolata hediye edildi. İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen, Anneler Günü sadece bugüne özel kutlanacak bir gün değil. Bugün, annelerimize anne olduklarını hissettireceğimiz bir fırsat günü. Biz, onların her zaman hizmetindeyiz. Onların duaları bizler için çok önemli. Bizden bir şey istedikleri zaman dileklerini yapmak zorundayız. Annelerimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum dedi. Yapılan ziyaretin kendisine sürpriz olduğunu ifade eden Fatma Demirtaş, Anneler Günü'nde hatırlanmak çok güzel bir şey. Evimi ziyaret ettikleri için ve verdikleri hediyeler için çok teşekkür ediyorum dedi. Gülsüm Doğrugil de İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen'e teşekkür edip, Anneler Günü'nde hatırlanmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

İZMİR TARIM MÜDÜRÜ ÖZEN'DEN SÜRPRİZ ANNELER GÜNÜ ZİYARETİ
İZMİR TARIM MÜDÜRÜ ÖZEN'DEN SÜRPRİZ ANNELER GÜNÜ ZİYARETİ
İZMİR TARIM MÜDÜRÜ ÖZEN'DEN SÜRPRİZ ANNELER GÜNÜ ZİYARETİ
İZMİR TARIM MÜDÜRÜ ÖZEN'DEN SÜRPRİZ ANNELER GÜNÜ ZİYARETİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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