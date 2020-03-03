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İzmir'in iki ilçesinde 12 saat su kesintisi uygulanacak

Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinin bir bölümüne, 5 Mart Perşembe günü, 12 saat boyunca su verilmeyecek.

03.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:02
İzmir'in iki ilçesinde 12 saat su kesintisi uygulanacak

Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinin bir bölümüne, 5 Mart Perşembe günü, 12 saat boyunca su verilmeyecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iki ilçeye su sağlayan pompa istasyonunda yapılacak teknik çalışma nedeniyle 5 Mart Perşembe günü saat 09.00'dan 21.00'e kadar su kesintisi uygulanacak.

Kesintiden Çiğli'nin Aydınlıkevler, Evka-2, Evka-6 ve Ahmet Taner Kışlalı mahalleleri ile Karşıyaka'nın Mustafa Kemal ve İnönü mahalleleri etkilenecek.

Kaynak: AA

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