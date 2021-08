İzmir'in en uzun tünelinin yapımı için 25 firma yarıştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında şehir trafiğine girmeden bağlantı sağlayacak dev projenin birinci etabı kapsamında 2 viyadük, 2 karayolu alt geçidi ve bir üst geçit inşaatını yüzde 80 oranında tamamladı. Projenin ikinci etabını oluşturan Buca Tüneli ve diğer etapların tamamlanması için düzenlenen ihaleye ise 25 firma teklif sundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak projenin önemli ayaklarından "Buca Tüneli"ni tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yüklenici firmanın işten çekilmesi nedeniyle yarım kalan tünel inşaatının hızla bitirilmesi için yeniden ihaleye çıkıldı. Tünel inşaatının ihalesi ile birlikte projenin üçüncü ve dördüncü etaplarında yer alan 2 alt geçit, 8 menfez, 5 kavşak, 2 üst geçit ve duvar imalatlarının tamamlanması için düzenlenen ihaleye 25 firma teklif sundu. İhale komisyonunun değerlendirmesinin ardından önümüzdeki günlerde kazanan firma açıklanacak.

Tünel inşaatı yılsonunda tamamlanması hedeflenen viyadüklerle birlikte Konak'tan şehirlerarası otobüs terminaline ulaşımı kolaylaştıracak. Şehir içi trafiğe de nefes aldıracak projenin toplam uzunluğu 7, 1 kilometreyi bulacak. Tünel tamamlandığında İzmir'in en uzun karayolu tüneli unvanına sahip olacak.

İhaleye katılan firmalar şöyle: Barankaya İnş. Hafr. Taah. Akaryakıt Maden Gıda San. Tic. A. Ş Dido - Ray Yapı San. Tic. A. Ş - İnelsan İnş. Elekt. San. ve Tic. A. Ş (İş Ortaklığı) Deha Altyapı A. Ş-Feza Taah. A. Ş (İş Ortaklığı) Açılım İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. Neoray İnş. San. ve Tic. A. Ş-Ege Raylı Sistemler A. Ş - Potenza İnşaat A. Ş (İş Ortaklığı) Özkar İnşaat San. ve Tic. A. Ş Yüksel İnşaat A. Ş-Makimsan Asfalt Taah. İnşaat San. ve Tic. A. Ş (İş Ortaklığı) Emiroğlu İnş. Taah. San. ve Tic. A. Ş - Budakyol İnş. San. ve Tic. A. Ş (İş Ortaklığı) Mürsel Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. - Bertoğlu İnşaat Ltd. Şti. (İş Ortaklığı) İntekar Yapı Turizm Elektrik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Adfa Taah. İnş. Müh. San. ve Tic. A. Ş-Enez İnşaat San. ve Tic. A. Ş (İş Ortaklığı) Ziver Petrol A. Ş KCT Yol Yapı İnşaat Ticaret A. Ş BTS Taahhüt İnş. Altyapı San. ve Tic. A. Ş - Nil Yapı Malzemeleri İnş. Tic. A. Ş (İş Ortaklığı) Cengiz İnşaat San. ve Tic. A. Ş Pers Yapı İnş. Akaryakıt Sağlık Hiz. Turizm Nakliyat San. ve Tic. A. Ş - Bergiz İnşaat A. Ş (İş Ortaklığı) Soner Temel Müh. İnş. ve Tic. A. Ş-Yapıyol İnşaat Madencilik Turizm San. ve Tic. A. Ş Ilgar Taş Yapı A. Ş - Astro Üst Yapı A. Ş (İş Ortaklığı) 58 Yapı İnş. A. Ş - Burakcan İnş. ve Tic. Ltd. Şti (İş Ortaklığı) AB İş Makinaları İnş. Nakliye San. ve Tic. A. Ş - Öz Er - Ka İnş. Turizm. Elektrik Taah. Tic ve San. A. Ş (İş Ortaklığı) Gülermak Ağır Sanayi İnş. ve Taahhüt A. Ş KZK İnşaat A. Ş Limak İnşaat San. ve Tic. A. Ş Kiska - Kom İnş. ve Tic. A. Ş - Özka İnş. A. Ş (İş Ortaklığı) TEB Enerji A. Ş - B. Ergünler Yol Yapı İnş. Taah. Madencilik Nak. San ve Tic. A. Ş (İş Ortaklığı) Uzunluğu 2. 5 kilometre

İzmir'in en uzun tüneli "Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Projesi"nin ikinci etabı kapsamında inşa edilecek. Derin çift tüp tünelin uzunluğu 2, 5 kilometre olacak ve 2 gidiş - 2 geliş toplam dört şeritli olarak hizmet verecek. Tünelin yüksekliği 7, 5 metre, genişliği ise 10, 6 metre olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Yapılması Birinci Etap ikmal işi kapsamında bin 850 metrelik güzergahta 2 viyadük, 2 alt geçit ve 1 üst geçit inşa ediliyor. İnşaatın yüzde 80'i tamamlandı.

Buca Ufuk Mahallesi ile Bornova Çamkule arasında tamamlanacak 2. 5 kilometrelik derin çift tüp tünel, aynı zamanda "tamamı kent sınırları içinde olan en uzun karayolu tüneli" olma özelliğini taşıyacak. İzmirlilerin halen kullanmakta olduğu Bayraklı 1 Tüneli 320 metre, Konak Tüneli bin 674 metre, Bayraklı 2 Tüneli ise bin 865 metre uzunluğunda.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından inşaatlar başlıyor

Tünel inşaatının ihalesi ile birlikte projenin üçüncü ve dördüncü etaplarında yer alan iki adet alt geçit, 8 adet menfez, 5 adet kavşak, 2 adet üst geçit ve duvar imalatlarını içeren inşaatların ihalesi birlikte yapıldı. Projenin Homeros Bulvarı ile tünel arasında bulunan 850 metrelik üçüncü etabında Çaldıran, Hürriyet, Mehtap, Çamlık mahallerine bağlantı sağlanarak bölgede trafik problemlerinin çözümlenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda 3 kavşak, bir alt geçit, bir menfez ve duvar imalatları yapılacak. Projenin 4. etabı; imalat çalışmaları devam eden 1. etap ile tünel arasında kalan bin 773 metrelik kısmını kapsıyor. Bu aşamada 2 kavşak, 2 üst geçit, bir alt geçit, 7 menfez ve duvar imalatları yapılacak. Çalışmalar bu etapta bin 773 metrelik bölümün 750 metrelik kısmında başlayacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak imalatlar 3 yılda bitecek.

Ne olmuştu?

Tünel ihalesini alan yüklenici firmanın 4735 Sayılı Kanun'un "Sözleşmelerin Tasfiyesi ve Devri" başlıklı geçici dördüncü maddesine dayanarak işin tasfiyesi için başvuruda bulunması üzerine yaklaşık 250 metresi tamamlanan tünelde inşaat çalışmaları 2019 yılı Ağustos ayında durmuştu.

Şehir trafiğine girmeden otogara ulaşılacak

7, 1 kilometrelik güzergah 35 metre genişliğinde 3 geliş 3 gidiş toplam 6 şerit bölünmüş yol ile 2, 5 kilometrelik çift tüp derin tünelden oluşuyor. Tünel ve viyadük projesi ile Çamlık, Mehtap, İsmetpaşa, Ufuk, Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe, Merkez, Zafer, Birlik, Koşukavak, Çamkule, Meriç, Yeşilova ve Karacaoğlan mahalleleri aşılarak Bornova Kemalpaşa Caddesi'nden Otogar'a bağlantı sağlanacak. Homeros Bulvarı ve Onat Caddesi üzerinden İzmir'in en uzun tünelini geçen araçlar, şehrin yoğun trafiğine girmeden Otogar ve çevre yoluna ulaşabilecek. Dev yatırım tamamlandığında kent içi trafik rahatlayacak, şehir trafiğine girmeden Buca'daki Homeros Bulvarı, Işıkkent'teki İzmir Otogarı'na bağlanacak.

