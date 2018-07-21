İzmir Ekibi Karşıyaka'nın Stat İhalesi Yeniden İptal Edildi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 15 Haziran 2017'de düzenlediği ihaleyi, projenin imar planına açılan davalar, inşaat ruhsatının alınamaması, davaların sonuçlanması için bekletilen inşaatın döviz kurlarındaki dalgalanmaların da etkisiyle yapım maliyetinin artması gibi gerekçelerle tasviye etti.

7 bin 223'ü koltuklu toplam 15 bin 741 kapasiteli stat için geçen yıl düzenlenen ihaleyi 62 milyon TL bedelle REC Uluslararası Yapı İnşaat kazanmıştı. Aynı dönemde Göztepe Stadı'nın da yapım ihalesin alan firma, stadın imar planına açılan davalar nedeniyle inşaata başlayamadı.

İZMİR ŞEHİR PLANCILARI ODASI İTİRAZ ETTİ

Projesi 2012'de gündeme gelen eski Karşıyaka İlçe Stadı'nın yerine yapılacak stat için 28 Ocak 2014'te 54 milyon TL bedelle yapılan ilk ihale, Ankara 18'inci İdare Mahkemesi tarafından Ocak 2016'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava üzerine iptal edildi. Danıştay 13'üncü İdare Mahkemesi, 2 Kasım 2016'da bu iptal kararının yürütmesini durdurdu. Ancak ihale, TOKİ ve yüklenici firma arasındaki maliyet farkı anlaşmazlığı yüzünden Ocak 2017'de iptal oldu. 15 Haziran 2017'de yenilenen ihale sonrası geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2 kez yapılan imar planı değişikliğine önce İzmir Şehir Plancıları Odası, ardından 51 vatandaş itiraz etti. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 21 Aralık 2017'de durdurup ardından kararını geri aldığı imar planına itiraz eden 51 vatandaştan 7'si dava açmıştı.

ELDEKİ BULGURDAN OLDU

Karşıyaka, yıllardır önce 40 bin kişilik, ardından 15 bin kişilik stat hayali kurarken mevcut stadını ve Yalı'daki tesislerini de kaybetti. Daha önce Örnekköy'de 2016'daki Avrupa Şampiyonası adaylığı için de gündeme gelen 40 bin kişilik stattan maliyeti ve arazi şartları nedeniyle vazgeçildi. Çiğli ve Mavişehir'de gündeme gelen araziler kabul görmedi. Dönemin yönetiminin 2012'de gündeme getirip projelendirdiği Karşıyaka İlçe Stadı'nın yerine yapılacak stat için Ocak 2014'teki ilk ihale sonrası 2015 yazında Karşıyaka'nın kulüp binası, kulübün kira aldığı 3 adet restoran, açık-kapalı tenis kortları, voleybol salonu, yelken deposu, eski stat ve tartan pist yıkıldı. Arazide zemin iyileştirme çalışmaları yapıldı. Yeni stat hayaliyle mevcut tesislerinden olan Karşıyaka, kapı kapı dolaşıp tenis ve voleybol şubeleri için kullanacak yer aradı. Yıllardır resmi kurumların kapısını aşındıran yeşil-kırmızılılar, stadın inşaat tartışmaları arasında futbolda 1'inci Lig'ten 3'üncü Lig'e düştü.

ŞİMDİ NE OLACAK?

TOKİ'nin ihalesini iptal ettiği Karşıyaka Stadı projesinde dava süreci devam ediyor. Davalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lehine sonuçlanırsa ihalenin yeniden gündeme gelebileceği veya stat için başka arazi belirlenebileceği iddia edildi. Karşıyaka'nın göbeğinde, ilk ihalenin iptal edildiği 2016 yılının başından bu yana atıl durumda kalan arazinin millet bahçesine dönüştürülebileceği de iddia ediliyor. Stadın sembolik temelini 9 Eylül 2017'de atan dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, geçtiğimiz aylarda, "Bizim statlardan ağzımız yandı. İzmir'e stat yapmak için adeta ot yolduruyorlar. Maalesef çeşitli engellemeler bugün de devam ediyor. Ama inatla işin arkasındayız. Alsancak, Göztepe yapılıyor. Karşıyaka da yapılacak. Karşıyakalılar hiç merak etmesin" diyerek hükümetin Karşıyaka'ya stat yapma konusundaki kararlılığı belirtmişti. Karşıyaka Belediyesi, stat için kendilerine yapılan inşaat ruhsatı başvurusunu geçen nisan ayında gerekçelerini açıklayarak reddetmiş, bu arazinin spor adası yapılmasını, stat için farklı arazi belirlenmesini önermişti.

2 STAT BİTİYOR

İzmir'de yapımları Karşıyaka Stadı'ndan yıllar sonra gündeme gelen Göztepe Stadı ve Alsancak Stadı'nın inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Karşıyaka'yla aynı dönemde, 14 Haziran 2017'de yenilenen ihalesi 219 milyon TL bedelle aynı inşaat firması tarafından alınan Göztepe Stadı'nda tüm yasal engeller aşılıp ruhsat alındıktan sonrayapım aşamasına geçen yıl başlandı. Göztepe'nin Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını verdiği stat, gelecek sezona yetişecek. Karşıyaka Stadı'nın ilk ihalesi yapıldıktan aylar sonra Ağustos 2014'te çürük raporuyla kapatılan Alsancak Stadı'nın yeniden inşaatı kısa süre sonra bitecek. İhalesi54 milyon 880 bin TL bedelle Nisan 2017'de yapılan, tüm yasal süreçler tamamlandıktan sonra inşaatına başlanıp ruhsatı alınan stat, bu sezon devre arasında açılacak.