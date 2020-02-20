İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

20.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:10

İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Torbalı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle takip ettikleri bir kişinin kullandığı otomobili durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayarak kaçan B.A, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlının ikametinde bulunan G.T de gözaltına alındı.

Yapılan aramada 160 gram metamfetamin, 8,5 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği, 576 gram esrar tohumu ve 9 bin 300 lira para ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A. ve G.T, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA