İzmir'i sel vurdu! Ev ve iş yerlerindeki hasar büyük
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İzmir'i sel vurdu! Ev ve iş yerlerindeki hasar büyük

13.01.2021 10:06 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:44

İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, sele dönüştü. Kentte birçok ev ve iş yeri sele teslim olurken, araçlar selin etkisiyle metrelerce ileri sürüklendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün İzmir genelinde sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından kent, kısa bir süre içinde sel manzarası ile karşılaştı. Önce Buca ve Karabağlar ilçelerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış, ardından Konak'ta da görüldü.

Kentin bazı cadde ve sokaklarındaki su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, araçlarıyla trafiğin içinden çıkamaz hale geldi. Kentte birçok araç da sele kapılarak metrelerce ileri sürüklendi.

RÖGARLAR TAŞTI, ALTGEÇİTLER KAPANDI

Akşam saatlerinde etkili olmayan başlayan sağanak yağışın sele dönüşmesi birçok hasara neden oldu. İzmirliler, hazırlıksız yakalandıkları sağanak yağışla birlikte ev ve iş yerlerini sele teslim etti. İlçe Konak'ta altgeçitler sel nedeniyle kapanırken, ilçenin birçok noktasında rögarlar taştı.

Sel nedeniyle araçların kazaya sebebiyet vermemesi için kentteki bazı yolları araç trafiğine kapatan belediye ekipleri, arabalarıyla yolda mahzur kalan sürücülere alternatif güzergahlar önerdi.

Yağışın hasarı Buca Akıncılar Mahallesi'nden drone yardımıyla havadan görüntülendi. Drone tarafından havadan elde edilen görüntülerde, sel sonrası sürüklenmiş araçlar ve zarar görmüş yollar kaydedildi.

İzmir'i sel vurdu! Ev ve iş yerlerindeki hasar büyük
İzmir'i sel vurdu! Ev ve iş yerlerindeki hasar büyük
İzmir'i sel vurdu! Ev ve iş yerlerindeki hasar büyük
İzmir'i sel vurdu! Ev ve iş yerlerindeki hasar büyük

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖZETEN

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