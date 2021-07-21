İzmir'deki omuz atma cinayetine 6 tutuklama
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İzmir'deki omuz atma cinayetine 6 tutuklama

İzmir'deki omuz atma cinayetine 6 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında omuz atma yüzünden çıkan, 1 kişinin öldüğü, 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga ile ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında omuz atma yüzünden çıkan, 1 kişinin öldüğü, 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga ile ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Olay, 18 Temmuz gecesi saat 23.30 sıralarında Bayraklı Mahallesi İZBAN istasyonu yakınında bulunan üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre üst geçitten karşıya geçen iki grup arasında 'omuz atma' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında kaldırım taşlı ve bıçaklı kavga meydana geldi. Olayda Kadir Özdemir, Azat Ö., Oğuzhan S. ve Emrah S. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanırken şüpheliler E.Y., F.Y., Y.C.Y., U.Ç. ve D.B. suç aletleri ile birlikte olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar vatandaşların da yardımı ile ambulanslara taşındı. Yaralılardan Kadir Özdemir ve Azat Ö. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken Oğuzhan S. ile Emrah S. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Kadir Özdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

6 şüpheli tutuklandı

Olayın ardından harekete geçen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve bekçi ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için detaylı çalışma başlattı. Koordineli olarak çalışan ekipler, olay yerinden suç aletleri ile kaçan 5 şüpheliyi, 5 dakika içerisinde Smyrna Meydanı'nda yakaladı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Yürütülen soruşturma kapsamında toplam gözaltı sayısı 6'ya yükselirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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