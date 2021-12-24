İzmir'de yaşayan Gaziantepliler, Gaziantep'in 100. kurtuluş yıldönümlerini kutladı

GAZİANTEP (Bültenler) - İzmir'de yaşayan Gaziantepliler, yeni kurulan İzmir Gaziantepliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin tanışma gecesinde Bayraklı'da bir restoranda buluşarak hem 100. kurtuluş yıldönümlerini kutladı hem de gelecekle ilgili yol haritası çizdi.

Derneğin tanıtım ve kurtuluş yıldönümü etkinliğine İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yüksel Çakmur, Gaziantep 25. ve 26. dönem Milletvekili Mehmet Gökdağ, Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Ömer Demir, İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı Yüksel Demiral, İYİ Parti İzmir Kadın Politikaları Başkanı Serap Özöktem, İYİ Parti İzmir STK İlişkilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Fisun Örük, İYİ Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Müjde Harput yanı sıra iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Geceye katılanlar Gaziantep'ten gelen Alleben meşk gurubu seslendirdiği yöresel türkülerle oyunlar oynayarak coştu. Yönetim kurulu üyesi Deniz Avşar'ın hem gelen misafirlerle ilgilenmesi, hem de meşk gurubu ile sahnede oynaması dikkat çekti.

İzmir Gaziantepliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Karayılan, yaptığı konuşmada şunları söyledi. "Gaziantep'in kurtuluşunun 100.Yıl dönümünü İzmir'de kutluyoruz. Kurtuluş Savaşı döneminde Fransızlar tarafından işgal edilmiş yerel güçlerin örgütlenme ve direnişi ile büyük bir mücadele sonrası 6317 şehit vermiştir. Bu vesile ile Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından örnek bir şehir ilan edilmiş yanı sıra kendi nüfus kaydını ilimiz üzerine yaptırmıştır. Bir sözünde, " Ben Gazianteplileri gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar sadece Antepi kurtarmakla kalmadı aynı zamanda Türkiye'yi kurtardılar'' diyerek ilimize olan sevgi ve saygısını belirtmiştir.

Barışta, sevgide, dostlukta Hacı Bektaş Veli nin, Yunus Emre nin, Mevlâna'nın yolunda olacaklarını vurgulayan Karayılan, sözlerini şöyle sürdürdü. "Bağımsızlık, kalkınma, eğitim ve daha birçok alanlarda Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ün yolunda olacağız."

İzmir Gaziantepliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Karayılan, derneğinin kuruluş amacının İzmir'de yaşayan Gazianteplilere sosyal sorumluluk projeleriyle destek olmak ve özel sektörde girişimlerde bulunmalarını sağlamak olduğunu, çeşitli alanlarda ekonomik ve kültürel iş birliklerine imza atacaklarını belirtti. Karayılan, "İzmir ve Gaziantep ilimizin tarih, kültür, ekonomi ve gastronomi yanlarını ortaya çıkararak ortak noktalar da buluşabilmek, bölge illerine geziler düzenlemek. Başta öğrencilerimiz olmak üzere olası yurt ve barınma sorunlarına yardımcı olmak bu yönde çözüm üretebilmek temel hedefimizdir" dedi.

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