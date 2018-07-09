İzmir'de TOKİ Konutlarının Kura Çekimlerinde İzdiham Yaşandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde TOKİ konutları için yapılan kura çekiminde izdiham yaşandı. 315 TOKİ konutu için binlerce kişi kura çekimine katılmak için kültür merkezine akın etti. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekimlerinde sevinçle üzüntü bir arada yaşandı.

İZDİHAM YAŞANDI

Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen kura çekiminde, adeta izdiham yaşandı. Yüzlerce kişi kura çekimine katılmak için kültür merkezine akın etti.

315 KONUTA 4 BİN 270 BAŞVURU

TOKİ'nin Ayrancılar 'da inşa ettiği 315 konut için toplamda 4270 başvuru alındı. Torbalı 4. Noteri tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde, 3 bin 53 başvurunun yapıldığı 2 1 konutlar için 127'si asil 70'i yedek olmak üzere 197 kişi belirlendi. Bin 216 başvurunun gerçekleştirildiği 3 1 konutlar için de 159'u asil 80'i de yedek olmak üzere 239 kişi belirlendi. TOKİ projesinde öncelik şehit ailelerine verildi. TOKİ konutları için başvuruda bulunan şehit aileleri kuraya girmeden ev sahibi oldular.