İzmir'de su kesintisi

15.08.2019 14:17

İZSU Genel Müdürlüğü, 20-25 Ağustos'ta İzmir Çevre Yolu ve Kuzey Dalı otoyol inşaatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle Karşıyaka, Bornova, Çiğli ve Bayraklı'nın bir bölümünde belli aralıklarla su kesintisine gidileceğini bildirdi.

İZSU Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen İzmir Çevre Yolu, Kuzey Dalı (Menemen-Aliağa-Çandarlı) otoyol inşaatı güzergahında bulunan kuyulardan, İzmir'e su aktaran isale hattının iki noktasında boruların güzergahları değiştirilecek.

Büyük çaplı değişiklik nedeniyle 20 Ağustos 2019 ile 25 Ağustos 2019 tarihleri arasında devam edecek bağlantı çalışmaları nedeniyle Karşıyaka, Bornova, Çiğli ve Bayraklı ilçelerinin bazı mahallelerine belli aralıklarla su verilmeyecek.

İZSU Genel Müdürü Raif Canbey, vatandaşların çalışmalar süresince tamamen susuz kalmaması için Tahtalı Barajı'ndan Çiğli ilçesine kısıtlı da olsa su aktaracaklarını belirterek, "Otoyol çalışması nedeniyle ortaya çıkan bu kesintiden etkilenen tüm hemşerilerimizden özür dileriz. Vatandaşlarımızdan ricamız suyu tasarruflu kullanmaları. Bağlantı çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için tüm ekiplerimizi seferber ettik." ifadelerini kullandı.

Su kesintisi programı

Günlere ve bölgelere göre kesinti programı, su veriliş saatleri ise şöyle:

20 Ağustos Salı günü saat 09.00 ile 21.08.2019 Çarşamba günü saat 13.00 arasında 28 saat süreyle su verilemeyecek bölgeler:

Çiğli ilçesinin Egekent, İzkent, Çağdaş, Evka-5, Esentepe, Atatürk, Evka-2, Evka-6, Aydınlıkevler, Maltepe, A.Taner Kışlalı Mahalleleri, Bayraklı ilçesinin 75. Yıl, Cengizhan, Alpaslan, Fuat Edip Baksi, Muhittin Erener, R. Şevket İnce, Çiçek, Çay, Org. Nafiz Gürman, Gümüşpala, Emek, Yamanlar, Turan, Onur, Doğançay, Postacılar, Körfez Mahalleleri, Karşıyaka ilçesinin Örnekköy, Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Mustafa Kemal, Cumhuriyet, İnönü Mahalleleri ve Bornova ilçesinin Tuna, Gaziosmanpaşa, Barbaros, Koşukavak, Zafer, Serintepe, Merkez, Meriç, Yeşilova, Karacaoğlan, Işıklar, Egemenlik, Yunus Emre, Ümit, Kemalpaşa, Birlik, Gürpınar, Mevlana, Yıldırım Beyazıt, Çınar, Rafetpaşa, Kazım Dirik mahalleleri. (Bu bölgeye 21 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 13.00 ile 21.00 arasında 8 saat süreyle su verilecek.)

21.08.2019 Çarşamba günü saat 03.00 ile 22.08.2019 Perşembe günü saat 07.00 arası 28 saat su verilemeyecek bölgeler:

Karşıyaka ilçesinin Şemikler, Mavişehir, Yalı, Atakent, Fikri Altay, Demirköprü, Soğukkuyu, İmbatlı, Dedebaşı, Goncalar, Nergiz, Bahriye Üçok, Bostanlı, Aksoy, Donanmacı, Bahariye, Bahçelievler, Tuna, Alaybey, Tersane mahalleleri ve Çiğli ilçesinin Güzeltepe, Şirintepe, Yakakent, Köyiçi mahalleleri. (Bu bölgeye 22 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 07.00 ile 15.00 arasında 8 saat süreyle su verilecek.)

21.08.2019 Çarşamba günü saat 21.00 ile 23.08.2019 Cuma günü saat 01.00 arası 28 saat su verilemeyecek bölgeler:

Çiğli ilçesinin Egekent, İzkent, Çağdaş, Evka-5, Esentepe, Atatürk, Evka-2, Evka-6, Aydınlıkevler, Maltepe, A.Taner Kışlalı mahalleleri, Bayraklı ilçesinin 75. Yıl, Cengizhan, Alpaslan, Fuat Edip Baksi, Muhittin Erener, R. Şevket İnce, Çiçek, Çay, Org. Nafiz Gürman, Gümüşpala, Emek, Yamanlar, Turan, Onur, Doğançay, Postacılar, Körfez Mahalleleri, Karşıyaka ilçesinin Örnekköy, Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Mustafa Kemal, Cumhuriyet, İnönü Mahalleleri, Bornova ilçesinin Tuna, Gaziosmanpaşa, Barbaros, Koşukavak, Zafer, Serintepe, Merkez, Meriç, Yeşilova, Karacaoğlan, Işıklar, Egemenlik, Yunus Emre, Ümit, Kemalpaşa, Birlik, Gürpınar, Mevlana, Yıldırım Beyazıt, Çınar, Rafetpaşa, Kazım Dirik mahalleleri. (Bu bölgeye 23 Ağustos Cuma günü saat 01.00 ile 09.00 arasında 8 saat süreyle su verilecek.)

22.08.2019 Perşembe günü saat 15.00 ile 23.08.2019 Cuma günü saat 19.00 arası 28 saat su verilemeyecek bölgeler:

Karşıyaka ilçesinin Şemikler, Mavişehir, Yalı, Atakent, Fikri Altay, Demirköprü, Soğukkuyu, İmbatlı, Dedebaşı, Goncalar, Nergiz, Bahriye Üçok, Bostanlı, Aksoy, Donanmacı, Bahariye, Bahçelievler, Tuna, Alaybey, Tersane mahalleleri, Çiğli ilçesinin Güzeltepe, Şirintepe, Yakakent, Köyiçi mahalleleri. (Bu bölgeye 23 Ağustos Cuma günü saat 19.00 ile 24 Ağustos Cumartesi günü saat 03.00 arasında 8 saat süreyle su verilecek.)

23.08.2019 Cuma günü saat 09.00 ile 24.08.2019 Cumartesi günü saat 13.00 arası 28 saat su verilemeyecek bölgeler:

Çiğli ilçesinin Egekent, İzkent, Çağdaş, Evka-5, Esentepe, Atatürk, Evka-2, Evka-6, Aydınlıkevler, Maltepe, A.Taner Kışlalı Mahalleleri, Bayraklı ilçesinin 75. Yıl, Cengizhan, Alpaslan, Fuat Edip Baksi, Muhittin Erener, R. Şevket İnce, Çiçek, Çay, Org. Nafiz Gürman, Gümüşpala, Emek, Yamanlar, Turan, Onur, Doğançay, Postacılar, Körfez Mahalleleri, Karşıyaka ilçesinin Örnekköy, Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Mustafa Kemal, Cumhuriyet, İnönü Mahalleleri, Bornova ilçesinin Tuna, Gaziosmanpaşa, Barbaros, Koşukavak, Zafer, Serintepe, Merkez, Meriç, Yeşilova, Karacaoğlan, Işıklar, Egemenlik, Yunus Emre, Ümit, Kemalpaşa, Birlik, Gürpınar, Mevlana, Yıldırım Beyazıt, Çınar, Rafetpaşa, Kazım Dirik mahalleleri. (Bu bölgeye 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 13.00 ile 21.00 arasında 8 saat süreyle su verilecek.)

24.08.2019 Cumartesi günü saat 03.00 ile 25.08.2019 Pazar günü saat 07.00 arası 28 su verilemeyecek bölgeler:

Karşıyaka ilçesinin Şemikler, Mavişehir, Yalı, Atakent, Fikri Altay, Demirköprü, Soğukkuyu, İmbatlı, Dedebaşı, Goncalar, Nergiz, Bahriye Üçok, Bostanlı, Aksoy, Donanmacı, Bahariye, Bahçelievler, Tuna, Alaybey, Tersane Mahalleleri, Çiğli ilçesinin Güzeltepe, Şirintepe, Yakakent, Köyiçi mahalleleri.

24.08.2019 Cumartesi günü saat 21.00 ile 25.08.2019 Pazar günü saat 07.00 arası 10 saat su verilemeyecek bölgeler:

Çiğli ilçesinin Egekent, İzkent, Çağdaş, Evka-5, Esentepe, Atatürk, Evka-2, Evka-6, Aydınlıkevler, Maltepe, A.Taner Kışlalı mahalleleri,

Bayraklı ilçesinin 75. Yıl, Cengizhan, Alpaslan, Fuat Edip Baksi, Muhittin Erener, R. Şevket İnce, Çiçek, Çay, Org. Nafiz Gürman, Gümüşpala, Emek, Yamanlar, Turan, Onur, Doğançay, Postacılar, Körfez mahalleleri, Karşıyaka ilçesinin Örnekköy, Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Mustafa Kemal, Cumhuriyet, İnönü Mahalleleri, Bornova ilçesinin Tuna, Gaziosmanpaşa, Barbaros, Koşukavak, Zafer, Serintepe, Merkez, Meriç, Yeşilova, Karacaoğlan, Işıklar, Egemenlik, Yunus Emre, Ümit, Kemalpaşa, Birlik, Gürpınar, Mevlana, Yıldırım Beyazıt, Çınar, Rafetpaşa, Kazım Dirik mahalleleri.

Kaynak: AA