İzmir'de sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

19.02.2021 07:24 | Son Güncelleme: 19.02.2021 07:28
İzmir'de sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Meral Şen (40) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Meral Şen (40) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 196 sokakta meydana geldi. Meral Şen, iddiaya göre sokak ortasında tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı. Bıçaklı saldırgan, olayın ardından beyaz renkli bir otomobille kaçarak kayıplara karıştı. Şen'in kanlar içerisinde yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Şen'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şen, doktorların tüm müdahalelerin rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili çevrede çalışma yaparken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de sokakta incelemelerde bulundu. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin kullandığı otomobili Nazarköy mevkiinde terk edilmiş halde buldu.

Öte yandan, cinayet zanlısının E.Ş. olduğu ileri sürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Seda Sayan Meghan Markle Demet Özdemir
Spor Deniz Türüç Fatih Terim Ünal Karaman Osman Özköylü Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 07:28:49. #1.16#
title