İzmir'de sahiller gençlere kaldı
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İzmir'de sahiller gençlere kaldı

İzmir'de sahiller gençlere kaldı Kısıtlamaya verilen 4 saatlik arada, İzmirli gençler temiz havanın keyfini çıkardı Korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15-20 yaş arası gençlerin bu haftaki 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı.

22.05.2020 19:14 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:20

İzmir'de sahiller gençlere kaldı

Kısıtlamaya verilen 4 saatlik arada, İzmirli gençler temiz havanın keyfini çıkardı

İZMİR - Korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15-20 yaş arası gençlerin bu haftaki 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı. İzmir'de sahillere koşan gençler, temiz havanın keyfini çıkartarak gönüllerince eğlendi.

4 Mayıs günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü ve 20 yaş altı gençler için, belirli günlerde kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılacağı açıklanmıştı. Kısıtlamanın ardından geçtiğimiz hafta ilk kez sokağa çıkan 15-20 yaş arası gençler, bu hafta da kısıtlamaya verilen iznin keyfini çıkardı.

Bostanlı sahili gençlerle doldu taştı

İzmir'in sahil kesimlerine akın eden gençlerin öncelikli tercihlerinden birisi de Bostanlı oldu. Deniz kenarında temiz hava alan 15-20 yaş arası grup, arkadaşlarıyla buluşup sohbet ederken, bazı gençler de gitar çalıp şarkı söyleyerek 4 saatlik iznin tadını çıkardı. Öte yandan sahil kenarında bazı gençlerin sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

"20 yaş ve altı gençlerin daha bilinçli olduğunu düşünüyorum"

Kısıtlamaya verilen 4 saatlik izni, arkadaşlarıyla gitar çalıp şarkı söyleyerek geçiren Türk Miman isimli genç, 20 yaş ve altı gençlerin daha bilinçli olduğunu söyledi. Miman, "Hepimiz günlerdir evdeyiz. Bunaldık. Devletimizin 20 yaş ve altı olan bizlere sunmuş olduğu bu izinden dolayı, kafa dağıtmak için arkadaşlarla toplandık. Fazla bir risk altında olmamasına rağmen, 20 yaş ve altı gençlerin daha bilinçli olduğunu düşünüyorum. Daha küçük bir yaş grubuna yasak konsaydı daha uygun olurdu diye düşünüyorum. En azından hepimizin kişisel ihtiyaçları var ve bunları gideremiyoruz" diye konuştu.

Gençler izin saatlerinin uzatılmasını istiyor

Geçtiğimiz hafta sonu, hava sıcaklığının rekor düzeye ulaşmasından ötürü 65 yaş ve üstü kişilere verilen izin saatleri ayrıcalığının kendilerine de tanınmasını isteyen gençlerden Kardelen Baran (16), "Bugün dışarı çıkabildiğimiz için çok mutluyum ancak 65 yaş ve üstü vatandaşlar için izin daha fazla olurken bizimki hala kısa tutuluyor. Zamanla bu da düzeltilir diye umuyorum. Bu da bizim için bir motivasyon oluyor" sözlerine yer verdi.

Serhan Demirci ise "Yaklaşık 40 gündür evdeydik. İlk defa geçen hafta dışarı çıktık. Bu hafta da çıkabildik. Evde durmak psikolojimizi biraz bozdu. Dışarı çıkabilmek, hareket edebilmek iyi oluyor ama keşke 65 yaş ve üstüne sağlanan saat ayrıcalığı bize de tanınsaydı" dedi.

Yağmur Keçeci (17), "Dışarı çıkabildiğimiz için iyi hissediyoruz kendimizi ama saat sıkıntısı var. Tabii bunu bulduğumuza bile dua ediyoruz ancak havalar sıcak. Biraz daha geç saatlerde izin verilebilirdi" diye konuşurken Melisa Tat isimli genç ise, "Açıkçası kendimi iyi hissediyorum. Evin dışında olmak kendimi daha iyi hissetmemi sağlıyor ama süre çok kısıtlı. Havalar da çok sıcak olduğu için biraz etkileniyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir'de sahiller gençlere kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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