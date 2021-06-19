İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Çeşme ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Altınkum bölgesindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, 4 arazöz ve yer ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın sonrası bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz