İzmir'de 'Komiser yardımcılığına yükselme' sınavlarında usulsüzlük operasyonunda 15 tutuklama

07.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:16

İzmir merkezli 5 ilde, 2009 yılında yapılan 'polis memurluğundan Komiser yardımcılığına yükselme' sınavlarında yapılan usulsüzlük iddiasıyla yakalanan 29 şüpheliden 15'i tutuklandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2009 yılında yapılan 'polis memurluğundan Komiser yardımcılığına yükselme' sınavlarında yapılan usulsüzlük iddiaları ile ilgili olarak 5 ihraç komiser yardımcısı, 1 ihraç başpolis memuru, 1 aktif komiser, Bylock, Bankasya artan hesap, beyan ve teşhis gibi aleyhlerinde deliller bulunan 1 iş insanı, 4 esnaf, 5 öğretmen, 1 muhasebeci, 1 banka çalışanı, İzmir Barosuna kayıtlı 2 avukat ve diğerleri de çeşitli mesleklerden olmak üzere toplam 31 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Operasyonda yakalanan 29 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 4 Mart Çarşamba günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA