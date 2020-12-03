İzmir'de ilaç aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü
03.12.2020 03:49 | Son Güncelleme: 03.12.2020 03:52
İzmir'in Buca ilçesinde ilaç aldıktan sonra fenalaşan kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in Buca ilçesinde ilaç aldıktan sonra fenalaşan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yeşilbağlar Mahallesi 647 Sokak'ta yaşayan Serdar Gürcan (39) ilaç aldıktan sonra fenalaştı.
Gürcan'ın fenalaştığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gürcan'ın öldüğünü belirledi.
Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Gürcan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal