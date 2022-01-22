İZMİR'DE HIRSIZ OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İZMİR'DE HIRSIZ OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Torbalı ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karıştığı iddia edilen şüphelilere düzenlenen operasyonda 6 zanlı tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karıştığı iddia edilen şüphelilere düzenlenen operasyonda 6 zanlı tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda F.Y., H.K., M.T., M.S., A.A., H.A., G.Ü., Ş.Ü., S.F., A.P., H.Ö. ve M.F.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 5'i ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest kaldı.

İZMİR'DE HIRSIZ OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA

İZMİR'DE HIRSIZ OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA

İZMİR'DE HIRSIZ OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Hisarcık, Torbalı, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title