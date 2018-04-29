İzmir'de Fuhuş Operasyonu

İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda biri kadın, 3 kişi gözaltına alındı.

Polise başvuran İran uyruklu bir kadın, İstanbul'da iş bulamayınca burada tanıştığı Özbekistan vatandaşı V.S. aracılığıyla geldiği Dikili'de fuhşa zorlandığını öne sürerek şikayette bulundu.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen Dikili Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özbek kadın V.S. ile Türk M.Y. ve H.A'yı gözaltına alındı.

İran uyruklu kadını fuhşa zorladıkları öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.