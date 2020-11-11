İzmir'de deprem meydana geldi! İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? İzmir depremi merkez üssü neresi?

Merkez üssü Kuşadası Körfezi açıkları olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti. Deprem İzmir dahil çevre illerden de hissedildi. İzmir'de deprem meydana geldi! İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi!