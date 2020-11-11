İzmir'de deprem meydana geldi! İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? İzmir depremi merkez üssü neresi?
11.11.2020 10:01 | Son Güncelleme: 11.11.2020 10:06
Merkez üssü Kuşadası Körfezi açıkları olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti. Deprem İzmir dahil çevre illerden de hissedildi. İzmir'de deprem meydana geldi! İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
İzmir'de deprem meydana geldi! İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Deprem İzmir'de hissedildi.
İZMİR'DE 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ!
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 09.49'da Kuşadası Körfezi'nde, merkez üssü Kuşadası Körfezi açıkları olan deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 4.8büyüklüğünde kaydedilen deprem, yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.