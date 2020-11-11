İzmir'de deprem meydana geldi! İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? İzmir depremi merkez üssü neresi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de deprem meydana geldi! İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? İzmir depremi merkez üssü neresi?

11.11.2020 10:01 | Son Güncelleme: 11.11.2020 10:06
İzmir'de deprem meydana geldi! İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? İzmir depremi merkez üssü neresi?

Merkez üssü Kuşadası Körfezi açıkları olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti. Deprem İzmir dahil çevre illerden de hissedildi. İzmir'de deprem meydana geldi! İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

İzmir'de deprem meydana geldi! İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Deprem İzmir'de hissedildi.

İZMİR'DE 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ!

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 09.49'da Kuşadası Körfezi'nde, merkez üssü Kuşadası Körfezi açıkları olan deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 4.8büyüklüğünde kaydedilen deprem, yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İlgili Haberler

İzmir deprem son dakika: İzmir depreminde kaç kişi öldü, isimleri nedir?
İzmir deprem son dakika: İzmir depreminde kaç kişi öldü, isimleri nedir?
İstanbul'da deprem meydana geldi! İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
İstanbul'da deprem meydana geldi! İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son depremler 2 Kasım: İzmir'de Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi
Son depremler 2 Kasım: İzmir'de Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Lütfi Elvan Donald Trump İlham Aliyev Binali Yıldırım
Magazin Madonna Uğur Mumcu Hazar Ergüçlü Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Tisserand Ozan Tufan Eddie Newton Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kasım İstifa Galatasaray Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de deprem meydana geldi! İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? İzmir depremi merkez üssü neresi? - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 10:09:09. #1.14#
title