İzmir'de deniz ulaşımı normale döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de deniz ulaşımı normale döndü

Demirören Haber Ajansı - Halil İbrahim Karabıyık - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de deniz ulaşımı normale döndü

İZMİR'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün gece iptal edilen deniz seferleri, normale döndü.

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün gece iptal edilen deniz seferleri, normale döndü.

Kent genelinde etkili olan lodos ve fırtına nedeniyle, dün saat 22.15'te deniz ulaşımını durduruldu. İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş. (İZDENİZ), bu sabah itibariyle seferlerin normale döndüğünü duyurdu. İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Tüm seferlerimiz program dahilinde uygulanmaya devam edecektir. İyi yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

Fırtına, Lodos, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title