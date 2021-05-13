İzmir'de Covid-19 tedbirleri ile bayram namazı eda edildi
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İzmir'de Covid-19 tedbirleri ile bayram namazı eda edildi

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de Covid-19 tedbirleri ile bayram namazı eda edildi Korona virüsü tedbirleri kapsamında tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nda, çok sayıda vatandaş bayram namazını eda etmek için Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nde bir araya geldi.

İzmir'de Covid-19 tedbirleri ile bayram namazı eda edildi

İZMİR - Korona virüsü tedbirleri kapsamında tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nda, çok sayıda vatandaş bayram namazını eda etmek için Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nde bir araya geldi.

Korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs tarihine kadar ilan edilen tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nda, İzmir'de yaşayan çok sayıda vatandaş bayram namazını eda etmek için camilere akın etti. İkametine en yakın camileri tercih eden vatandaşların bazıları Bornova ilçesinde bulunan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nde bir araya geldi. Genç, yaşlı çok sayıda vatandaş cami içerisinde ve avlusunda sosyal mesafe kurallarına uyarak birlikte saf tuttu.

Kılınan namazın ardından tüm İslam alemi ve İsrail zulmüne uğrayan Filistinli Müslümanlar için dualar edildi.

İzmir'de Covid-19 tedbirleri ile bayram namazı eda edildi
İzmir'de Covid-19 tedbirleri ile bayram namazı eda edildi
İzmir'de Covid-19 tedbirleri ile bayram namazı eda edildi
İzmir'de Covid-19 tedbirleri ile bayram namazı eda edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ

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