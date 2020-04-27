İZMİR Çeşme sezona en üst standartlarda hazırlanıyor
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İZMİR Çeşme sezona en üst standartlarda hazırlanıyor

Çeşme sezona en üst standartlarda hazırlanıyorİÇ turizmde sertifikasyon sistemi eşliğinde sezonun mayıs ayı sonunda başlatılmasına yönelik açıklamalar İzmir'in turizmdeki lokomotif ilçesi Çeşme'de karşılık buldu.

İZMİR Çeşme sezona en üst standartlarda hazırlanıyor
27.04.2020 17:19 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:26

Çeşme sezona en üst standartlarda hazırlanıyor

İÇ turizmde sertifikasyon sistemi eşliğinde sezonun mayıs ayı sonunda başlatılmasına yönelik açıklamalar İzmir'in turizmdeki lokomotif ilçesi Çeşme'de karşılık buldu. Çeşme'deki turizm sektör temsilcileri, yeni anlayışa hazır olduğu mesajını verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgınla mücadelede sürpriz olmaması halinde turizmde sertifikasyon sistemi eşliğinde sezonu mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini açıkladı. Bu sisteme göre işletmeler koronavirüse karşı bazı önlemler alarak hizmet verecek. Çeşme'deki turizmciler ise bu sistemin tüm Türkiye'de uygulanmasından önce Çeşme'nin pilot bölge olması ve bir komisyon kurulması için çağrıda bulundu. Yeni turizm anlayışı için hazır olduklarını belirten Çeşmeli turizmciler, koronavirüse karşı gerekli koşulların sağlanmasının ardından sezonun açılmasını büyük bir heyecanla beklediklerini söyledi.

YENİ ANLAYIŞ NASIL OLACAK

Uluslararası niteliğe sahip olacak sertifikasyon sisteminde, turistik tesislerin bazı önlemler alması gerekecek. Bunlar arasında otellerin yarı kapasite ile hizmet vermesi, 'Her Şey Dahil' sisteminin olmaması, şezlong ve sandalye sayılarının azaltılması, açık büfe hizmetinin olmaması, eğlence mekanlarında sosyal mesafe kuralına uyulması, işletme girişlerinde özel muayene ve maske kullanımı gibi şartlar yer alıyor.

'VİRÜSÜN ÇEŞME'YE GİRİŞİNE MÜSAADE YOK?

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, koronavirüse karşı en iyi standartlarda hizmet verebilmek için şimdiden hazırlık yapıldığını belirtip, "Biz, koronavirüse karşı tüm tedbirlerimizi en üst standartlarda almaya başladık. Bakanlığımızın öngördüğü sertifika standartlarının hazırlığının ve demosunun Çeşme'de uygulanması için talepte bulunduk. Zira, Çeşme otelcileri olarak sezona en etkili ve en hızlı hazırlanabilecek işletim düzenine sahibiz, Yatak kapasitemizin yüzde 50'den fazlası butik hizmet vermekte, diğerleri de oda kahvaltı ve yarım pansiyon servis vermektedir. Yani servis anlamında 'korona tatil? standartlarına neredeyse yüzde 50 hazırız" dedi. Çeşme'nin atmosferinin koronavirüse uygun olmadığını söyleyen Demir, koronavirüsün Çeşme'ye girişine müsaade etmeyeceklerini ifade edip, "Bu sezonda Çeşme'yi tercih edecek tatilcilerin kafası rahat olsun, tedirgin olmasınlar. Bu sezon nostalji karışımlı özlediğimiz bir Çeşme sezonu olacak ve herkes mutlu olacak" açıklamasında bulundu.

'HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ'

Açıklanan yeni anlayışın Çeşme'de yapılacak bir modelleme ile proje olarak ele alınması gerektiğini söyleyen Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu ise, "Biz çağrımızı yapıyoruz. Kendi bölgemizde her türlü desteği ve organizasyonu sağlayacağız" dedi. Acele bir açılıştan yana olmadıklarını da dile getiren Bayraktaroğlu, açma kararının alınmasıyla dikkati elden bırakmamak gerektiği konusunda hem işletmeleri hem de vatandaşları uyarıp, "Eğer ki ortak alanları koruyamazsak bu işin üstesinden gelmemiz mümkün değil. Doktorlarımız İzmir'in iyi durumda olduğunu söylüyor. Biz çok ümitliyiz ve çok dikkatliyiz. Acele bir açılışa da taraftar değiliz. Acele bir açılış rayında giden her şeyi bozarak bizleri daha da zor duruma düşürebilir. Buradaki önerimiz, Bakanlığın gerekli gördüğü kişileri belirleyerek belediye ve STK'ların katılımıyla bir komisyon kurması. Çeşme'de bu olayın total kalite anlayışı ile düzenlenmesi. Bence bu rekabetçi bir düzenlemeyi de getirecektir. Diğer şehirlerimize örnek olacaktır. Kurulacak komisyonun uzun süreçte sürdürülebilir turizmin adına çok önemli bir faydası olacağını düşünüyorum. Grafikler olumlu olursa haklı olarak işletmeleri açmayı deneyecekler. Hayatın da devam etmesi lazım ama 'dikkat' diyorum. Açılış tam bir açılış değil herkes bunu yanlış anlayabilir. Her şey eskisi gibi 'daracık Alaçatı sokaklarında dolaşalım' şeklinde olmayacak. Herkes birbirine eğlence yerlerinde yakın olursa durum kötüye gidebilir. Onun için bu iş ciddiye alınmalı" diye konuştu.

'BİZ HAZIRIZ'

Ünlü bir otel zincirine ait olan Çeşme'deki 5 yıldızlı bir otelin Genel Müdürü Aytekin Atik de sezona hazır olduklarını belirtip, "Beklentimiz gelen veriler neticesinde haziran ayında tam olarak açmak. Otellerin şartlarını belirledikten sonra 'açın' derlerse, 3 gün içinde hizmete başlayabiliriz. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kurallar ile insan sağlığı, sosyal mesafe, hijyen konusunda tüm çalışmalarımız hazır. Bayram periyodunda tesislerin açılacağı ön görülüyor" dedi.

Alaçatı'da butik otel ve restoran işleten Oluş Kızılağaç hem işletme sahibi hem de vatandaş olarak önceliğin sağlık olduğunu vurgulayıp, "Pilot bölge olarak elimizden geleni yaparız. Burada genel olarak küçük işletmeler var, kuralları çok daha kolay uygulayabiliriz. Ancak bu kuralları koyarken Turizm Bakanlığı, Kaymakamlık, Belediye ve sivil toplum kuruluşları ile uygulamak, devamını sağlamak ve denetimini yapabilmek önemli" dedi. 14 yıllık restoran işletmecisi Mustafa Dumanlıdağ da, "Biz Çeşme bölgesi olarak pilot bölge olmaya hazırız. Daha öncesinde de hijyen kurallarına uyuyorduk. Şimdi virüs kapsamında alınması gereken kurallara da uyacağız. Bireysel olarak değil toplu olarak bu süreci yürüteceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

İZMİR Çeşme sezona en üst standartlarda hazırlanıyor

Kaynak: DHA

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