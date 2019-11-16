İzmir Büyükşehir Belediyesinden İstanbul'daki arazinin satışına onay

16.11.2019 01:02 | Son Güncelleme: 16.11.2019 01:02

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, belediyenin İstanbul'daki arazisinin satışını oy çokluğuyla kabul etti.

Belediye Meclisinin kasım ayı üçüncü toplantısı Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait arazinin satışı konusunda komisyonlardan gelen önerge görüşüldü.

AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, yaptığı konuşmada satılmak istenen arazinin 1959'da dönemin belediye başkanı Faruk Tunca tarafından İstanbul'da okuyan çocuklara yurt yapılmak için alındığını söyledi.

Satışa grup olarak karşı çıktıklarını dile getiren Çalışkan, şöyle konuştu:

"Şimdi 60 yıl sonra herkes Tunca'yı hatırlıyorsa, 60 yıl sonra herkes Tunç Bey'i de bu arsayı satan kişi olarak hatırlayacak diyorum. Bunu biz burada not ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesinin paraya ihtiyacı var muhtemelen. Öyle gözüküyor ki böyle bir arsayı satmak istiyor. Bunu nereden anlıyoruz? Bürokratlar söylemedi ama belediyeye iş yapan müteahhitler para alamadıklarını ifade ediyorlar, demek ki ödeme güçlüğü var."

AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hakan Yıldız ise alanın fotoğraflarını meclis üyelerine göstererek, arazide 2 işgalci işletmecinin olduğunu, bu alanın İzmir kentine ait olmasına rağmen buradan şimdiye kadar hiçbir kira alınamadığını aktardı.

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ise eski belediye başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 15 yıldır herhangi bir satış yapmadığını belirterek, "Son 6-7 aydır Seferihisar'dan kalma bir alışkanlık olacak, neyimiz var neyimiz yok satışa çıkarıyoruz. Her şeyi satıyoruz, Şato'yu da satalım." diye konuştu.

CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılıç da arazi için satın alındığından bugüne hiçbir tasarrufta bulunulamadığını, bu konuda komisyonun yaptığı degerlendirmede satışında fayda gördüğünü ifade etti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada arazinin satışı, CHP grubunun oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: AA