İzmir açıklarında 49 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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İzmir açıklarında 49 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
İzmir açıklarında 49 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Seferihisar, Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komtanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR'in Seferihisar, Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komtanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 12 Eylül saat 12.20'de Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 13 kaçak göçmeni kurtardı.Sahil Güvenlik Komtanlığı, 13 Eylül'de farklı saat aralıklarında Çeşme ilçesi Karaada ve Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


İzmir açıklarında 49 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 49 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
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