29.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:48

İzdiham dergisi tarafından bu yıl ilk kez verilen "İzdiham Edebiyat Ödülleri" sahiplerini buldu.

İzdihamDem'de düzenlenen törende, "Yılın Sanatçısı Onur Ödülü"ne şarkıcı Belkıs Özener ve tiyatro sanatçısı Suna Selen layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan Özener, hatırlanıyor olmaktan mutlu olduğunu söyleyerek, "Bu töreni düzenleyen arkadaşları kutluyorum. Çıkarmış oldukları mecmualarının uzun yıllar devamını dilerim. Bugün 5. onur ödülümü alıyorum, 120 tane de yaşam boyu ödülüm var. Evin içerisinde artık yer kalmadı. Bu yaşta görebileceğim en güzel günleri görüyorum açıkçası. Ama benim için esas onur Türk halkı tarafından böylesine bir vefa gösterilmesi ve hatırlanmaktır." diye konuştu.

"Şiir de vefayla aslında büyüyen ve değerlenen bir şey"

Onur ödülüne değer görülen diğer isim Suna Selen de böyle bir gecede olmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, ödül törenini düzenleyenlere teşekkür etti.

İzdiham Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Parlak ise AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, törende arkadaşlarıyla birlikte olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "Çünkü 10 yıllık bir mazisi var derginin ve ilk gün birlikte olduğum arkadaşlarla hala yol yürümek, yeni genç arkadaşlarımızın aramıza katıldığını görmek, benim için hakikaten büyük bir mutluluk." diye konuştu.

Parlak, "Yılın Sanatçısı Onur Ödülü" alan Belkıs Özener ve Suna Selen'in çok değerli isimler olduğuna vurgu yaparak, "Efendim, benim için vefa çok önemli bir şey. Hepimiz de olması gereken de bir duygu. Çünkü şiir de vefayla aslında büyüyen ve değerlenen bir şey. Onlar çok kıymetli sanatçılarımız, onları da bu gece anmak istedik, aramızda görmek istedik. Çok da mutlu oldular hakikaten, biz de onların mutluluğuyla mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Üsküdar'da yeni açılan ve aynı zamanda ödül törenin gerçekleştiği mekan İzdihamDem'in bundan sonra edebiyat ve sanat meraklılarının buluşma mekanı olacağına işaret eden Parlak, şöyle devam etti:

"Biz sadece bir dergi değiliz aslında aynı zamanda bir hareketiz. İçinde her türlü güzellik olan, her türlü iyilik yapan, her türlü çılgınlık yapan ama asla bu milletin değerlerine ve bu toprakta hiç kimseye aykırı davranmayan bir grup arkadaşız diyebilirim. İzdihamDem bizim artık yeni buluşma mekanımız. Burada şiir, tiyatro etkinlikleri olacak, kürsümüz olacak ve her türlü etkinlik yapılabilecek. O yüzden böyle bir ortam seçtik. Hem dergimizden hem de ihtiyacı olan herkese kapımız açık bizim. Biz zaten her şeyimizi paylaşıyoruz, mekanımızı da paylaşacağız."

Gecede, Belkıs Özener, "Sevemedim Kara Gözlüm" ve "Adını Anmayacağım" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Usta sanatçıya dinleyiciler de eşlik etti.

"Yılın Sanatçısı Onur Ödülleri"nin dışında toplam 96 kişiye ödül takdimi yapılan törende, "Yılın Grafiker Ödülü" Huriye Civan'a, "Yılın Yaşam Koçu Ödülü" Ahmet Tüter'e, "Yılın Hocası Ödülü" Prof. Dr. Turan Karataş'a, "Yılın Emekçi Ödülü" Ramazan Can'a, "Yılın En Güzel Topluluk Ödülü" İzdiham Kitap Okuma Hareketi'ne ve "Yılın Kadın Ressamı" Anna Saifulina'ya verildi.

Kaynak: AA