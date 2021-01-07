İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Nallıhan'da esnafı ziyaret etti
07.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:42
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyaretleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnafın sorunlarını dinlemesiANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nallıhan'da esnafı ziyaretinde bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyaretleri
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnafın sorunlarını dinlemesi
ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nallıhan'da esnafı ziyaretinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu