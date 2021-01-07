İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Nallıhan'da esnafı ziyaret etti
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Nallıhan'da esnafı ziyaret etti

07.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:42

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyaretleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnafın sorunlarını dinlemesiANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nallıhan'da esnafı ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyaretleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnafın sorunlarını dinlemesi

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nallıhan'da esnafı ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Nallıhan'da esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Nallıhan'da esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Nallıhan'da esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Nallıhan'da esnafı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 16:48:15. #1.15#
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