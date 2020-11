İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Biz inanıyoruz ki dünya Kuzey Kıbrıs gerçeğini tanıyacak"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz inanıyoruz ki o kutlu gün gelecek, dünya Kuzey Kıbrıs gerçeğini tanıyacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Kuzey Kıbrıs topraklarında söz ve yetki hakkının Kıbrıs Türklerine ait olduğunu belirten Akşener, "İYİ Parti olarak her hal ve koşulda daima kardeşlerimizin yanında olacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki o kutlu gün gelecek, dünya Kuzey Kıbrıs gerçeğini tanıyacak. Çünkü biz biliyoruz ki Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak" dedi.

Siyasette yoğun bir haftanın geride bırakıldığını ifade eden Akşener, "Pandemi tehdidinin arttığı bu günlerde, Türkiye'nin atacağı her adım, bugünü olduğu kadar yarını da etkileyecek. Böyle günlerde devlet ciddiyetle önlem almak, milletimize güven vermek çok önemlidir. Çünkü böyle zamanlarda söylenen her söz, atılan her adım insanımızı ya rahatlatır ya da endişelendirir. O yüzden devleti idare edenlerin böyle zamanlarda dikkatli olması gerekir" diye konuştu.

