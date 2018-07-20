İyi Parti Çalıştayı
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenecek teşkilat çalıştayına katılacağı bildirildi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenecek teşkilat çalıştayına katılacağı bildirildi.
Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'nda bulunan termal bir otelde gerçekleştirilecek olan çalıştaya, Meral Akşener'in yanı sıra Genel İdare Kurulu Üyeleri (GİK), milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla hafta sonu yapılacak.
Toplantının yapılacağı otel, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in posterleri ve parti bayraklarıyla süslendi.
21 Temmuz Cumartesi günü Genel Başkan Meral Akşener'in açılış konuşmasıyla çalıştayın başlayacağı, 22 Temmuz Pazar günü de sonuç bildirgesinin okunmasıyla çalıştayın sona ereceği öğrenildi.