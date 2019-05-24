İVME Paketi: Uzmanlar artıları ve eksileriyle yorumluyor

Türkiye'de Merkez Bankası rezervlerinin eridiği, döviz krizinin gündemden düşmediği ve işsizlik verilerinin son 10 yılın zirvesine çıktığı bir dönemde Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'İVME' (İleri, Verimli, Milli Endüstri) adlı yeni finansman paketini açıkladı.

Faaliyet alanı olarak ham madde, ara malı imalatı, makine imalatı ve tarıma odaklanan paket sayesinde üç kamu bankasının katılımıyla yıl sonuna kadar 30 milyar TL finansman sağlanması planlanıyor. Euronews.com'da Görüntüle