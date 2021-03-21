Futbol: Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Koray Gençerler, Serkan Çimen, Samet Çiçek

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Rahmanovic (Dk. 59 Milosevic), Diomande (Dk. 74 Oğuz Kağan Güçtekin), Sekidika (Dk. 85 Adil Demirbağ), Hadziahmetovic, Bytyqi (Dk. 74 Kravets), Cikalleshi

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Fatih Aksoy, Tzavellas (Dk. 79 Davidson), Caulker, Moubandje, Umut Güneş (Dk. 63 Mustafa Pektemek), Siopis (Dk. 79 Ceyhun Gülselam), Juanfran, Salih Uçan, Berkan Kutlu, Adam Bareiro (Dk. 85 Hasan Hüseyin Acar)

Gol: Dk. 13 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Diomande, Dk. 44 Rahmanovic, Dk. 90+2 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 34 Adam Bareiro, Dk. 71 Tzavellas, Dk. 90+1 Salih Uçan, Dk. 90+ 2 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 31. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

49. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında altı pas üzerinde topa yükselen Rahmanovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70. dakikada Salih Uçan'ın kullandığı serbest vuruşta, top üst direkten döndü.

72. dakikada Sekidika'nın altıpas içinde vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

88. dakikada Milosevic'in pasına hareketlenen ve kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Kravets'in vuruşunda, kaleci topa hakim oldu.

Maç, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan