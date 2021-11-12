İtfaiye ekiplerinin çabukluğu can kurtardı

TUŞBA, VAN (İHA) - Van'ın Tuşba ilçesinde çöken çatının altında kalan 15 küçükbaş ve büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin olay yerine erken intikal etmesi sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında şiddetli rüzgar çıktı. Rüzgarın etkisiyle bir ahırın çatısının çöktüğü ve 15'e yakın küçükbaş ve büyükbaş hayvanın altında kaldığı ihbarı üzerine, Tuşba itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine erken intikali ve olaya müdahale etmesi sonucu hayvanların kurtarılması, mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı. - VAN