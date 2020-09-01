İtalya'da son 24 saatte 978 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtalya'da son 24 saatte 978 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 978 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 978 yeni koronavirüs vakası
01.09.2020 19:53 | Son Güncelleme: 01.09.2020 19:57

İtalya'da son 24 saatte 978 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 270 bin 189'a yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 978 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 8 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 270 bin 189'a, toplam can kaybı ise 35 bin 491'e ulaştı. Ülkede 207 bin 944 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Faik Öztrak Fatih Dönmez Bekir Pakdemirli Aleksandr Lukaşenko
Magazin Beren Saat Demet Şener Fatma Girik Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Lionel Messi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Eylül Adana Karar
Şu an buradasınız: İtalya'da son 24 saatte 978 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 20:02:01. #1.14#
title