İtalya'da iki bakan, göçmenleri karaya yanaştırmadığı için yargılanan Salvini'nin davasında ifade verdi

İtalya'da eski İçişleri Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini'nin Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin günlerce gemiden inmesine izin vermediği için yargılandığı davada, aynı dönemde kabinede başbakan yardımcısı olan halihazırdaki Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio...

İtalya'da eski İçişleri Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini'nin Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin günlerce gemiden inmesine izin vermediği için yargılandığı davada, aynı dönemde kabinede başbakan yardımcısı olan halihazırdaki Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese tanık sıfatıyla ifade verdi.

Salvini hakkında, bakan olduğu sırada Temmuz 2019'da Akdeniz'de 131 düzensiz göçmeni kurtaran İtalyan sahil güvenlik gemisi "Gregoretti"nin ülke limanlarına yanaşmasına izin vermediği için insanları alıkoyma suçlamasıyla Ekim 2020'de Katanya'daki mahkemede başlayan ön duruşma süreci kapsamında, iki bakanın ifadesine başvuruldu.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Salvini'den sonra bu göreve gelen İçişleri Bakanı Lamorgese, ifadesinde, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin ülkeye kabul prosedürlerine ilişkin bilgi verdi.

Lamorgese, o dönemki hükümet olarak, Malta'da Eylül 2019'da yapılan, Avrupa Birliği ülkeleriyle göçmenlerin yeniden yerleştirilmesi protokolüne uygun şekilde, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul ettiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Di Maio da ifadesinde, göçmenlerin limana yanaştırılmamasının idari olarak Salvini'nin kararı olduğunu belirtti. Maio, o dönemki Başbakan Giuseppe Conte ile bu konuya Avrupa nezdinde bir çözüm bulmak için kendi aralarında tartıştıklarını aktardı.

İtalya'nın AB nezdindeki büyükelçisi tanık olarak dinlenecek

İki bakanın ifadesinden sonra basına değerlendirmelerde bulunan Salvini de o dönem ne yapıldıysa hükümet olarak birlikte hareket edildiği görüşünü yineledi.

Salvini, ortada bir suç olmadığına inandığını belirterek, bunun, kendi döneminden sonra gelen bakanların da bu konuda aynı kriterleri izlemesinden anlaşıldığını savundu.

Davanın 5 Mart'ta görülecek bir sonraki duruşmasında, İtalya'nın Avrupa Birliği nezdindeki büyükelçisi Maurizio Massari'nin tanık olarak dinleneceği belirtildi.

Gregoretti hadisesi

İtalya'da 2018'de yapılan genel seçimlerde senatör olarak parlamentoya giren ve daha sonra 5 Yıldız Hareketi ve Lig Partisinin kurduğu 1. Conte Hükümeti'nde Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan Salvini, göç karşıtı izlediği politikalarla gündeme geliyordu.

Salvini'ye, İçişleri Bakanı olduğu Temmuz 2019'da, Akdeniz'de kurtarılan 131 düzensiz göçmenin günlerce "Gregoretti" sahil güvenlik gemisinden inmesine izin vermediği için görevini kötüye kullanmak ve insanları alıkoymak suçlamaları yöneltilmişti.

Senatonun, Şubat 2020'de bu davada yargılanmasına izin verdiği Salvini, ilk kez 3 Ekim 2020'de Katanya'da ön duruşma hakiminin karşısına çıkmıştı.

Davanın 12 Aralık 2020'de görülen ikinci duruşmasında da eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Danilo Toninelli ile eski Savunma Bakanı Elisabetta Trenta tanık sıfatıyla ifade vermişti.

Dava kapsamında 28 Ocak'ta o dönem Başbakan olan Conte'nin de ifadesine ayrıca başvurulmuştu.

Aşırı sağcı popülist lider, benzer bir başka davada daha yargılanıyor.

Salvini, yine bakan olduğu Ağustos 2019'da İspanyol STK Open Arms'ın kurtardığı 147 göçmeni 19 gün boyunca denizde bekletip, karaya yanaşmasına izin vermemişti.

Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Salvini hakkında görevi kötüye kullanma ve insanları alıkoyma suçlamaları yöneltilmişti. Salvini, bu davada da ilk kez 9 Ocak'ta hakim karşısına çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin