İtalya Başbakanı Conte AB'nin kurtarma fonu üzerinde anlaşma sağlanmasını istedi
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İtalya Başbakanı Conte AB'nin kurtarma fonu üzerinde anlaşma sağlanmasını istedi

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliğinde (AB) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye yönelik etkileriyle mücadele için gündeme gelen kurtarma fonu üzerinde temmuz ayına kadar bir anlaşmaya varmaları gerektiğini belirtti.

İtalya Başbakanı Conte AB'nin kurtarma fonu üzerinde anlaşma sağlanmasını istedi
19.06.2020 18:27 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:49

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliğinde (AB) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye yönelik etkileriyle mücadele için gündeme gelen kurtarma fonu üzerinde temmuz ayına kadar bir anlaşmaya varmaları gerektiğini belirtti.

Conte, Kovid-19'a yönelik önlemler nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'ne başbakanlık sarayı Chigi'deki ofisinden katıldı.

Zirvenin ardından Twitter'dan paylaşımda bulunan Conte, "AB Konseyi sona erdi. AB ileriye bir adım daha attı. Risklerin farkındayız. Temmuz ayında bir anlaşmaya varmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bu arada, İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Başbakan Conte zirve toplantısında, Kovid-19 sonrasında ekonomik olarak toparlanmak için tüm çevrelerle istişareler başlattıklarını anlatırken, "AB Komisyonu'nun teklifi adil ve iyi hesaplanmış. Daha önce belirlenen mali kaynakların altına inmek ciddi bir hata olur. Kredi ve hibelerin birleşimi de iyi yapılanmıştır. Zamanlama da çok önemlidir. Temmuz'a kadar bu anlaşmayı tamamlamalıyız ve komisyonun bu yıl içinde bazı kaynakları kullanabilir hale getirme çabalarını sürdürmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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