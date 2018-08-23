İsveç'te Türk Asıllı Milletvekili Adayı, Partisinden İhraç Edildi

İsveç'te 9 Eylül'de yapılacak seçimlere Göteborg'tan katılacak olan Merkez Parti adayı Türk asıllı milletvekili adayı Mikael Yüksel partiden ihraç edildi.

İsveç'te 9 Eylül'de yapılacak seçimlere İsveç'in ikinci büyük şehri Göteborg'tan Merkez Parti'nin birinci sırada adayı olarak katılacak ve seçilme şansı çok yüksek olan Mikael Yüksel, partiden ihraç edildi.

Merkez Parti sekreteri Michael Arthurssen, İsveç haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Yüksel'in daha önce Ülkü Ocakları ile birlikte olduğunu, bu nedenle ihraç kararı aldıklarını söyledi. İsveç'in Expressen gazetesinde Türkiye karşıtı yazılarıyla tanınan Kürdo Bakşi, Mikael Yüksel'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından desteklendiğini iddia eden birkaç makale yazdı.

Mikael Yüksel ise yaptığı açıklamada son günlerde Ermeni tasarısı konusunda ve Türkiye aleyhinde açıklama yapması için partiden baskı gördüğünü söyledi.

Mikael Yüksel'in babası Konya'nın Kulu kazasında daha önce MHP'den Belediye Başkanlığı yapmıştı. Yüksel bunun partide herkes tarafından bilindiğini söyledi. - STOCKHOLM