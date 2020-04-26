İsveç'te tedavi göremeyen Türk Covid-19 hastası Türkiye'ye getirildi İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderildiği iddia edilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut ile birlikte, Türkiye Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye...

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderildiği iddia edilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut ile birlikte, Türkiye Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye gönderildiView on euronews Kaynak: Euronews.com