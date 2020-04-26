İsveç'te tedavi göremeyen Türk Covid-19 hastası Türkiye'ye getirildi
İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderildiği iddia edilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut ile birlikte, Türkiye Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye...
26.04.2020 18:09 | Son Güncelleme: 26.04.2020 18:09
İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderildiği iddia edilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut ile birlikte, Türkiye Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye gönderildiView on euronews
Kaynak: Euronews.com