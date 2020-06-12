İSTKA'dan Kovid-19 ile mücadele için 20 projeye destek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında başarılı olan 20 projeyi, 200 bin TL ile 2 milyon TL arasında hibelerle destekleyecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında başarılı olan 20 projeyi, 200 bin TL ile 2 milyon TL arasında hibelerle destekleyecek.

İSTKA açıklamasına göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan ajans, Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında proje başvurularının değerlendirme sürecini tamamladı.

İstanbul'da temassız yaya butonundan, kriz döneminde etkin girişimler ve şirketler için dayanıklılık programına; solunum cihazlarının devre elemanlarının üretiminin hızlandırılmasından, koronavirüs kuşağı olarak adlandırılacak girişimci gençler için eğitim ve iş birliği modelleri oluşturulmasına kadar 20 proje desteklenecek.

İstanbul'da virüsün yayılımının önlenmesi, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke, bölge ekonomisine olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik üç öncelikli alanda projeler uygulanacak.

Dış ticaret istihbarat merkezinin kurulması yönünde çalışmalar yürütülecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), akıllı şehir uygulamaları şirketi İSBAK'ın geliştirdiği "Temassız Yaya Butonu" projesiyle, trafik ışıklarına el teması gerektirmeyen uzaktan algılama özelliği eklenecek. İstanbul'da tüm butonlu yaya geçitleri temassız hale getirilecek.

Endeavor Etkin Girişimci Destekleme Derneği'nin yürüteceği, "Kriz Döneminde Etkin Girişimler ve Şirketler için Ekonomik Dayanıklılık Programı" ile Kovid-19 krizi karşısında yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlara; kurumlar, şirketler, startup ve scale up'lar arasında iş birlikleri kurularak çözüm üretilecek.

Uzaktan çalışma gerektiren süreçlerde KOBİ'lere ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek dış ticaret istihbarat merkezinin kurulması yönünde çalışmalar da yürütülecek. İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi bu hedefle, "Dış Ticarette Milli Güç İçin Dijital Çözüm, Uzaktan Erişim ve Sürdürülebilirlik" projesini hayata geçirecek.

Program kapsamında solunum cihazlarının yerli üretiminde kullanılması zorunlu olan pnömatik devre elemanlarının üretiminin hızlandırılmasına yönelik de çalışmalar yapılacak.

Vema Pnömatik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, "Solunum Cihazları Pnömatik Bileşenleri Üretim Kapasitesi ve Hızının Artırılması" projesini uygulayacak.

İstanbul'un "Kırılganlık Haritası" çıkarılacak

İstanbul'da, 39 ilçe ve 961 mahallenin sosyal kırılganlık endeksi ve kırılganlık haritaları da çıkarılacak. BİMTAŞ'ın yürüteceği "Kovid-19 Salgını ile Mücadele Sürecinde İstanbul Kırılganlık Haritası" projesiyle acil müdahale politikalarının geliştirilmesine ve kentsel dayanıklılığın artırılmasına katkı sağlanacak.

Koronavirüs kuşağı olarak adlandırılacak olan girişimci gençler için eğitim ve işbirliği modelleri oluşturulması amacıyla Genç Başarı Eğitim Vakfı, "Kovid-19'a Genç Çözümler" projesini yürütecek.

Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark AŞ, "Yenilikçi Sağlık Teknolojileri Geliştirme Platformu" projesiyle üniversite, özel sektör ve kamu arasında işbirliği mekanizması kurulmasına katkı sunacak.

Farklı alanlarda projeler desteklenecek

Açıklamada verilen bilgilere göre, proje başına asgari destek tutarı 200 bin TL, azami destek tutarı 2 milyon TL hibe olacak. Haziran ayı içerisinde projelerin uygulanmasına başlanılacak.

Program kapsamında desteklenecek diğer başarılı projelerin geliştirici kurumları ve proje isimleri şöyle:

YenidenBiz Derneği- Kadın Girişimcilere Kovid-19 Kriz Yönetimi ve Girişimcilikte Hayatta Kalma Becerileri Desteği

Teknopark İstanbul AŞ - Girişimcilik Ekosistemi Yenilenme Projesi: Rejenerasyon-20

İGDAŞ- Şubeye Kadar Zahmet Etme Evde Kal

Kolektif İnovasyon ve Tasarım Derneği- Covid-in-Residence: Yaratıcı Ortak Üretimin Keşfi

İbn Haldun Üniversitesi- COVID-19 Sürecinde Gelecek Kaygısı Yükselen Gençlerimizin Psikolojik İyi Oluşunu Geliştirme Projesi

Özyeğin Üniversitesi- İş Birliği 4.0 Platformu

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği- TGSD Kovid-19 ile Mücadele Kapsamında Yaşlı Bireylere Maske Üretimi

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği- TGSD Kovid-19 ile Mücadele Kapsamında Yüksek Risk Grubundaki Bireylere Endüstriyel-Cerrahi Maske Üretimi

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği- BIOStartup CoronaSprint

Türkiye Girişimcilik Vakfı- Gençlerin Evden Sürdürülebilir Eğitim, Sosyal ve Ekonomik Hayatı İçin Gbase Dijital Online Destek Platformu

Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi- Yeni Nesil (Çevrimdışı) Kare Kod ile Temassız Ulaşım

Koç Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi- KWORKS COVID-19 Ekspres: Kurum-Girişim İş Birlikleri için Eşleştirme ve Hızlandırma Platformu

PAVELSİS Aviyonik Teknoloji Üretim Ticaret Anonim Şirketi- Modüler Akıllı Medikal İzleme Sistemi Projesi

Kaynak: AA