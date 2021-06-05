İstanbullular kısıtlamasız ilk cumartesi gününde sahilleri doldurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbullular kısıtlamasız ilk cumartesi gününde sahilleri doldurdu

İstanbullular kısıtlamasız ilk cumartesi gününde sahilleri doldurdu
Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde kentin sahil kesimlerinde hareketlilik yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde kentin sahil kesimlerinde hareketlilik yaşanıyor.

İstanbul, kısıtlama olmayan ilk cumartesi gününe sakin başladı. Öğle saatlerine doğru dışarıya çıkmaya başlayan vatandaşlar, kentin sahil kesimlerinde, cadde ve meydanlarda kalabalık oluşturdu.

Bazı vatandaşlar parklarda aileleriyle vakit geçirirken bazıları da sahilde yürüyüş yaptı, balık tuttu. Sahildeki kahvaltı mekanlarının da kalabalık olduğu görüldü.

Bakırköy ve Zeytinburnu'nda sahil ve parklarda da yoğunluk gözlendi.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda bazı vatandaşlar, banklarda ve ağaç gölgesinde dinlenirken, Avcılar Marmara Caddesi'nde de çocuklarıyla beraber yürüyüş yapan vatandaşların hareketliliği yaşandı.

Sahil kesimlerinde trafik yoğunlaştı

Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy, Üsküdar, Maltepe ve Kartal'ın sahil kesimlerindeki kalabalık trafiğin aksamasına neden oldu.

Kentte öğle saatlerinden itibaren TEM Otoyolu, D-100 Karayolu ve bağlantı noktalarında trafikte yoğunluk oluştu.

D-100 Karayolu Beylikdüzü Haramidere mevkisi Avcılar istikametinde yan yolda trafik arttı. Küçükçekmece Avcılar yönü ile Bahçelievler'den Zincirlikuyu'ya kadar olan kesimde de trafik yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolunda da Bağcılar'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar araç yoğunluğu gözleniyor.

D-100 Karayolu Göztepe, Üsküdar ve Bostancı, Pendik ve Kartal sahil yolu, 15 Temmuz Şehitler köprüsü yönü, Beylerbeyi 15 Temmuz Şehitler Köprü bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 13.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

Kovid-19'la mücadelede İstanbul'da uygulanan toplam aşı miktarı 5 milyon dozu aştı
Kovid-19'la mücadelede İstanbul'da uygulanan toplam aşı miktarı 5 milyon dozu aştı
Son dakika haber | Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 5 milyonu aştı.
Son dakika haber | Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 5 milyonu aştı.
Son Dakika: İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 5 milyonu aştı
Son Dakika: İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 5 milyonu aştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Beren Saat İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Enes Ünal Ergin Ataman Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbullular kısıtlamasız ilk cumartesi gününde sahilleri doldurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 13:29:50. #1.14#

title