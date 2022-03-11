İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vatandaşlara "Trafiğe çıkmayın" uyarısı - Haberler

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vatandaşlara "Trafiğe çıkmayın" uyarısı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vatandaşlara

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Ali Yerlikaya, İstanbul, Medya, kar, Güncel, Haberler

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