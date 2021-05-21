İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oluyor
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İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oluyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oluyor.

İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oluyor.

Kentte, bir süredir devam eden sıcak hava, yerini yağışa bıraktı. Hava sıcaklıklarının düştüğü kentin bazı ilçelerinde yağış başladı.

Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Silivri, Beşiktaş, Şişli, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Kartal ve Bağcılar'da yağış etkili oluyor.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına ve dükkanların tentelerinin altına sığındı.

Yağış nedeniyle TEM otoyolu ve D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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